पेड़ से पत्ते खाने के लिए दो टांगों पर खड़ा हो गया हिरण, ऐसे मिटाई अपनी भूख - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में बहुत सारे हिरण खड़े हैं और खाना खा रहे हैं. एक हिरण को पेड़ के पास देखा गया, जहां वो पेड़ से पत्ते खाने के लिए दो टांगों पर खड़ा हो गया. कुछ सेकंड तक पेड़ पर खड़े रहने के बाद वो फिर नीचे आ गया.

वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया साहू ने कैप्शन में लिखा, 'झाड़ी तक पहुँचने के लिए अपने पैरों पर खड़े इस सुंदर हिरण को कैप्चर किया गया. फल, पत्ते और छाल इत्यादि खाने के लिए 5-7 फीट ऊँची झाड़ियों तक पहुँचने के लिए हिरण अपने हिंद पैरों पर खड़े हो सकते हैं.'

देखें Video:

Captured this beautiful deer standing on his hind legs to reach the shrub. Deer can stand on their hind legs to reach bushes even upto 5-7 feet high to eat fruits,leaves and bark etc. pic.twitter.com/CuQbPZowPR