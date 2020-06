नदी में फंसा हुआ था हिरण, शख्स ने हवा में लटककर खुद को जोखिम में डाल बचाई जान... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में एक हिरण फंसा हुआ है. उसको बचाने के लिए शख्स रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और हवा में लटके हुए उसने हिरण की पूंछ को अपनी तरफ खींचा और उसको बड़े ही शानदार तरीके से ऊपर लेकर आए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

आईएफएस ऑफिसर रमेंश पांडे ने कैप्शन में लिखा, 'गुमनाम ग्रीन हीरोज फील्ड में ऐसे चुपचाप काम करते हैं. एक हिरण गंगा बैराज में फंस गया था, जिसे हैदरपुर के फॉरेस्टर मोहन यादव ने खुद को जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.'

देखें Video:

This is how invisible green heroes work silently in field. A swamp deer stuck up in Ganga barrage got rescued and released safely by Shri Mohan Yadav, Forester of Haiderpur wetland taking huge risk. @skumarias02@WWFINDIA

VC: Ashish Loya/Gaurav#GreenGuards#RealHeroespic.twitter.com/n8pU3os8UT