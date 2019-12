यात्री के शरीर में चिपके हुए थे 24 लाख रुपये के सोने के बिस्किट, दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा और...

दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर एक ऐसी घटना हुई, जिसको देखकर दिल्ली कस्टम जोन के अधिकारी भी हैरान रह गए. दिल्ली कस्टम जोन के अधिकारियों ने एक ऐसे भारतीय यात्री को पकड़ा, जिसके पास 23.85 लाख के सोने के बिस्किट निकले. अधिकारी इतना सोना देखकर हैरान रह गए.

हॉन्ग कॉन्ग से आने वाले एक भारतीय यात्री से 29 दिसंबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर 23.85 लाख रुपये का सोना जब्त किया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस तस्वीर को शेयर किया है.

Delhi Customs Zone: Gold worth Rs. 23.85 lakhs seized at Delhi airport on 29th December from one Indian passenger arriving from Hong Kong. The gold was concealed in his body. The passenger has been arrested. pic.twitter.com/bcO6piQ5lq