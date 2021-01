डॉक्टर ने लगवाई Corona वैक्सीन, पत्नी ने फोन कर काट दिया बवाल, बोली- 'मुझे क्यों नहीं लगवाई' - देखें Video

उनकी बातचीत का एक वीडियो अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में, डॉक्टर अग्रवाल को अपनी पत्नी को समझाते हुए सुना गया कि उनको आज वैक्सीन लग गई है और उनको सोमवार को लगेगी. कार में बैठे डॉक्टर पत्नी से फोन पर कहते हैं, 'मैं पता करने गया था आप लोगों का, वो कह रहे थे 'खाली है, लगवा लो' तो मैंने लगवा ली.'

इस स्पष्टीकरण से उनकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुईं, वो बार-बार कह रही थीं, 'तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए.' और 'मुझसे झूठ मत बोलो.'

फिर डॉक्टर कहता है, 'मैं लाइव हूं. घर आकर बात करता हूं.' इस पर पत्नी जवाब देती है, 'मैं अभी लाइव आकर तुम्हारी ऐसी तैसी करती हूं.'

ट्विटर यूजर तरुण शुक्ला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'डॉक्टर केके अग्रवाल बिना पत्नी के वैक्सीन लगवा आए. खुद के लिए नोट: जब आप लाइव हो तो, कभी पत्नी का कॉल न उठाएं.'

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.



Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv :)

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बातचीत को 1.6 लाख से अधिक बार देखा गया है. कुछ प्रतिक्रियाओं पर नज़र डालें, जो इस तरह की हैं:

23 जनवरी को, डॉक्टर अग्रवाल ने एक फेसबुक वीडियो साझा किया था जिसमें उन्हें कोविद टीका प्राप्त करने के बारे में दिखाया गया है.

उन्होंने कल शाम अपने असत्यापित ट्विटर हैंडल से एक बयान साझा किया, जिसमें लिखा था कि उन्हें वीडियो के बारे में पता था और इसमें उनकी "पत्नी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति चिंता" के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया था.

डॉ. अग्रवाल ने लिखा, "मैं जानता हूं, कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मुझे खुशी है कि मैंने इन कठिन समय में लोगों को हंसने का पल प्रदान किया. मेरे स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति मेरी पत्नी की चिंता के अलावा कुछ नहीं था, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जब आपको मौका मिले तो टीका लगवा लें.''