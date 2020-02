Delhi Election Result: सोशल मीडिया पर कुछ यूं उड़ाया जा रहा है कांग्रेस और BJP का मजाक

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम (Delhi Assembly Elections Result) के शुरुआती रुझान आ चुके हैं. रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) बहुमत का आंकड़ा पार कर 70 में से 58 सीटों पर आगे बनी हुई है. इसके साथ ही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बना सकती है. रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 58 सीटों पर आगे चल रहे हैं. वहीं बीजेपी के उम्मीदवार 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. हालांकि, कांग्रेस को अब तक किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है.

रुझानों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी #DelhiElectionResult ट्रेंड कर रहा है और लोगों ने कई सारे मीम्स भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसे जीत मिलेगी यह तो कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा लेकिन उससे पहले आप भी इन मजेदार मीम्स को देखें.

कांग्रेस को रुझानों में एक भी सीट नहीं मिली है और इस वजह से लोग सबसे अधिक कांग्रेस को लेकर ही मीम्स बना रहे हैं.

वहीं आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे चल रही है.

गौरतल है कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर कुल 672 उम्मीदवार मैदान में थे. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है.