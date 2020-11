दिव्यांग को भीख मांगते देख लड़के ने Stunt कर इकट्ठे किए पैसे, IPS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर एक दिव्यांग भीख मांग रहा था. तभी वहां से एक शख्स निकल रहा था. जैसे ही उसने दिव्यांग को भीख मांगते देखा, तो उसने दिव्यांग के सामने एक रुमाल रखा और स्टंट्स करने लगा. उसके स्टंट्स को देख लोग रुमाल में पैसे रखने लगे. पैसे इक्ट्ठे करने के बाद उसने दिव्यांग को वह पैसों से भरा रुमाल दे दिया. पैसों को देख दिव्यांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

वीडियो शेयर करते हुए आईपीएस ने कैप्शन में लिखा, 'कोई भी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है.'

देखें Video:

Anyone can do something to #help someone!#HelpChain.



VC - Social Media. pic.twitter.com/E5Rj8EKHQ5