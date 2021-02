प्लेट में रखे सैंडविच को देख बिल्ली के मुंह में आया पानी, चिकन निकालकर ऐसे की पेट-पूजा - देखें मजेदार Video

महिला ने डबल चिकन सैंडविच ऑर्डर किया था. जैसे ही टेबल पर सैंडविच की प्लेट आई, तो बिल्ली की नजर सीधे उसी पर पड़ी. बिल्ली महिला के पीछे आकर बैठ गई और सैंडविच को देखने लगी. काफी समय तक वो शांत बैठी रही और फिर उछलकर टेबल पर आकर बैठ गई. उसने सबसे पहले ब्रेड को टेस्ट किया. फिर उसमे से चीज़ और चिकन निकालकर खाने लगी.

देखें Video:

Cafes are no more just for humans. A cute little cat enjoying her lunch at a Delhi cafe... picking chicken and cheese from the sandwich, ordered by a guest... sweet video:) #JugMugThela#catlovers#Delhipic.twitter.com/iNobyrL1RQ