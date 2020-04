Delhi Police का अब तक का सबसे बड़ा राहत अभियान, गरीब और बेघर लोगों में बांटे गए 50 लाख खाने के पैकेट

जैसा कि आपको पता है पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन के कारण गरीब और बेघर लोगों की हालत बिलकुल खराब हो गई है. देश में कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है. लेकिन इस दौरान दिहाड़ी मजदूर, गरीब और बेघर लोगों की हालत खराब हो गई. इन लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से ठोस कदम उठा रही है. वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भी आदेश जारी किये गए हैं कि गरीब लोगों को मुफ्त आनाज दिए जाए.



The biggest Humanitarian Relief Operations by Delhi Police since its inception in 1948:

???????? Five million food packets delivered to the urban poor and homeless so far ! ???????? 145 tonnes of dry ration distributed to the needy families ! @PMOIndia@HMOIndia@LtGovDelhi@CPDelhipic.twitter.com/ESPIhckDss