VIRAL VIDEO: स्कूटी पर था कपल, बिना हेलमेट पहने लड़की को यूं Delhi Traffic Police ने सिखाया सबक

खास बातें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई पहल हेलमेट लगाकर रोड पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मैसेज के जरिए लोगों से हेलमेट पहनने की अपील

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) तमाम तरीके अपनाती है. चालान काटने से लेकर सुरक्षा से जुड़े बोर्ड और पोस्टर्स तक लगाती है. ताकि लोग बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाकर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में ना डालें. लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नही लेते, उनके लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एक नई तरकीब निकाली है. नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019 (National Road Safety Week, 2019) के दौरान ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) अब खुद हेलमेट पहनकर रोड पर खड़ी है.

जी हां, दिल्ली के आईटीओ (ITO) की तरफ से गुज़रने वाले लोगों को ऐसे ट्रैफिक पुलिस अफसर (Traffic Police Officer) दिख रहे होंगे, जो हेलमेट पहन रोड़ पर खड़े हैं. सिर्फ इतना नहीं उनके हाथ एक शीशा भी है, जिसपर मैसेज लिखा हुआ है,"क्योंकि आइना झूठ नही बोलता (Because the mirror never lies)"

ITO पर हेलमेट लगाए शीशा लेकर खड़े कॉन्स्टेबल संदीप कुमार लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि, ‘क्योंकि आइना झूठ नही बोलता के बाद मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा. और आपकी? सदैव ISI मार्क वाला हेलमेट ही प्रयोग करें. आपकी सुरक्षित यात्रा की शुभकामना.' (‘Because the mirror never lies, My helmet, my safety. What about yours?', ‘Always use ISI marked helmet', ‘We wish you a safe journey.')

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मुहिम की वीडियो पोस्ट की, जिस लोगों ने काफी पसंद किया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में एक कपल स्कूटी पर है, लड़की ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है. ट्रैफिक पुलिस अफसर उन्हें शीशा दिखाकर सभी मैसेज भी दिखाते हैं.

कुछ लोग बेशक अभी भी इस पहल की धज्जियां उड़ाकर फिर बिना हेलमेट घर से निकलें, लेकिन जो लोग ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) को फॉलो करते हैं उन्हें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) की ये कोशिश काफी पसंद आ रही है. वे सभी सोशल मीडिया पर इस तरकीब की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

