कोरोनावायरस लॉकडाउन में काम कर रहे डिलीवरी ड्राइवर को 8 साल की बच्ची ने साइन लैंग्वेज में कहा- थैंक्यू, देखें Video

कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान उनके किये गए काम पर थैंक्यू बोलने के लिए बच्ची ने एक फोटो बनाई और थैंक्यू लिखा. यह फोटो इंद्रधनुष की थी और इस पर तल्लुल्लाह ने थैक्यू लिखकर डिलीवरी ड्राइवर को दिया. तल्लुल्लाह की मां एमी रॉबर्ट्स के मुताबिक मिस्टर जोसेफ को यह फोटो इतनी ज्यादा पसंद आई जिसकी वजह से उन्होंने अपने वैन पर इस फोटो को लगाया. लेकिन तल्लुल्लाह उनके साथ बातचीत करना चाहती थी और इसलिए उसने उसे सरप्राइज देने के लिए साइन लैंग्वेज सीखने का फैसला किया.

बीबीसी के मुताबिक, टीम जोसेफ ने कहा कि वह उस वक्त काफी हैरान हो गए जब तल्लुल्लाह ने सुबह के वक्त अपने घर के बाहर खड़े होकर साइन लैंग्वेज में कहा, आपका दिन अच्छा हो. एमी रॉबर्ट्स ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए हेमीज़ पार्सल डिलीवरी ड्राइवर को विश करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसके बाद ये यह वीडियो वायरल हो रहा है.

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou 🌈, he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud#proudmumpic.twitter.com/JELmaibyIM