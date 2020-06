टिड्डियों को भगाने के लिए निकाला ये देसी जुगाड़, 2 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया ये TikTok Video

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक पुलिस अधीक्षक राहुल श्रीवास्तव ने ट्विटर पर एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया. जहां एक किसान ने गजब का जुगाड़ लगाया. टिकटॉक पर इस वीडियो के अब तक 26 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

राहुल श्रीवास्तव ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'टिड्डी अविष्कार की जननी है.' साथ ही #Jugad और #JugadRocks जैसे हैशटैग भी डाले. वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान ने खेत के बीच एक एयरप्लेन जैसा बनाया है. उसने बॉटल, पंखा और एक डिब्बे का इस्तेमाल किया है. हवा के साथ जैसे ही पंखा चलता है तो ड्रम जोर से बजने लगता है. टिकटॉक और ट्विटर पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें TikTok Viral Video:

टिकटॉक पर इस वीडियो के अब तक 1.5 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं, साथ ही 7 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. ट्विटर पर भी लोगों ने इस जुगाड़ की खूब तारीफ की. लोगों ने इसे सबसे सटीक जुगाड़ बताया.

Innovation at its best! Apparently the loud noise keeps the locust away https://t.co/cCzq4NiUli