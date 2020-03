Dhinchak Pooja के कोरोनावायरस सॉन्ग को सुनकर लोगों ने पकड़ा सिर, बोले- 'सुन कर हो गया...' देखें Video

ढिंचैक पूजा (Dhinchak Pooja) सोशल मीडिया पर फिर छाई हुई हैं. वो नया गाना लेकर फिर लोगों के बीच आ गई हैं. इस बार उन्होंने कोरोनावायरस (CoronaVirus) के ऊपर गाना बनाया है. उन्होंने यूट्यूब पर कोरोनावायरस पर अपना नया गाना 'होगा ना कोरोना' (Hoga Na Corona) रिलीज कर दिया गया है. ढिंचैक पूजा इस वीडियो में कोरोनावायरस से बचने के उपाय और लोगों को इस वायरस से जागरुक रहने का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं. उनका ये गाना यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है. लोगों ने उनका ये गाना सुनकर अपना सिर पकड़ लिया है. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

#Dhinchakpooja After watching dhinchak pooja's "hoga na corona, Corona virus be like* pic.twitter.com/erDtmDf2Pt

When you survived after having the #Corona virus but later died due to listening #Dhinchakpooja single on corona virus pic.twitter.com/Vlu5AzUgZH