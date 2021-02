Dhinchak Pooja का नया गाना सुन लोगों ने बना डाले ऐसे Memes, बोले - 'कान से खून निकल आया...'

ढिंचैक पूजा ने हाल ही में अपना नया गाना ‘गाड़ी मेरी टू सीटर' रिलीज़ किया है. इस सॉन्ग का वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है. इस गाने में ढिंचैक पूजा एक पीले रंग की पोर्श (Porsche) कार में बैठकर अपने अनोखे अंदाज़ में गाना गा रही हैं.

देखें Video:

उनका यह गाना लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. साथ ही लोग पूजा के इस गाने पर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं और उसका मज़ाक बना रहे हैं. उनके इस वीडियो को यू-ट्यूब पर अबतक 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. मजे की बात यह है कि पूजा ने इस गाने पर कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है. अब आपके कान इस गाने को सह पाएंगे या नहीं यह आप गाना सुनकर ही बता सकते हैं.

My ears after listening song of Dhinchak Pooja: pic.twitter.com/kpMgebHJaC — Anshika Jaiswal😾 (@anshikaa__) February 18, 2021

After listening to Dhinchak Pooja new track.



*Tony Kakkar : pic.twitter.com/FKcnxSBfSQ — Sachin🇮🇳 (@Humorousbeeing) February 17, 2021

Me after listening Dhinchak pooja song for memes pic.twitter.com/tIxceiZCww — A.A. (@memer_aa) February 18, 2021

Me after hearing Dhinchak Pooja 's new song pic.twitter.com/BKV2tNeSce — Raghav Masoom (@comedibanda) February 17, 2021

Collaborate with Tony Kakkar please 🥵 — Vivek (@Pacinolegacy) February 15, 2021

Mummy ko bolo complain me thoda zahar mila ke for ears — Nawab Saheb (@The_men_) February 15, 2021

The only singer who can give tough competition to Tony Kakkar Kakkar Kakkar😜 — Sufiyan Ahmad (@Sufi5757s) February 14, 2021

If we play dhinchak pooja songs then ofc they will get pissed — Jayani ♡ (@jikook_inn) February 17, 2021