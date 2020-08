दिलजीत दोसांझ की Alexa से हुई Fight, नहीं सुनाया गाना तो चिल्लाए- 'दिमाग खा गई...' - देखें Video

इंस्टा लाइव सेशन के दौरान, दिलजीत ने एलेक्सा को अपने हाल के एक गाने क्लैश को प्ले करने के लिए कहा. हालांकि, एलेक्सा दिलजीत के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकी और कुछ अन्य गीत बजाया. दिलजीत ने कई असफल प्रयास किए क्योंकि एलेक्सा उनकी आज्ञा को समझ नहीं पाई. यह सब करते हुए, दिलजीत के पास कुछ वास्तव में मजेदार बातें थीं. दिलजीत ने पंजाबी में कहा, "एलेक्सा झूठी तुम मुझे अब चिढ़ा रही हो," फिर दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में बोला- "ऐ मेरे दीमाग खागी (उसने मेरा दिमाग खा लिया है.)"

काफी प्रयासों के बाद एलेक्सा ने आखिरकार दिलजीत दोसांझ का गाना क्लैश चला ही दिया.

देखें Video:

लोगों को दिलजीत का यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं..

Diljit beefing with Alexa on insta live is my new fave video pic.twitter.com/O59Cc2hQL0 — jned (@Englistani) August 12, 2020

This is so me fighting with Alexa every morning. — P.S. Sandhya (@sandhya_ps) August 12, 2020

Its easy to convince a girl rather than convincing Alexa these days@diljitdosanjh — Meet Mehta (@meetrocks123) August 12, 2020

दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपना नया एल्बम G.O.A.T. लॉन्च किया है, जिसमें 16 गाने हैं. क्लैश दूसरा और नवीनतम वीडियो है जो हिट एल्बम से जारी किया गया है. फिल्मों के लिए, दिलजीत दोसांझ को आखिरी बार करीना कपूर, अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी के साथ गुड न्यूज़ में देखा गया था.