डायरेक्टर ने बनाया मिनी थिएटर, चल रही थी फिल्म, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा- देखें Video

एक वीडियो जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उनका लघु फिल्म हॉल (miniature movie hall) दिख रहा है, इसे देखकर यह कहना बिल्कुल सही रहेगी कि ये उनकी एक अद्भुत रचना और समझ है. इस वीडियो में एक और खास बात है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है, वो है वीडियो के अंत में एक गेस्ट अपीयरेंस का होना. आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कैसे इस मिनी थिएटर में मूवी चर रही है, तभी एक बिल्ली अचानक थिएटर में आकर घूमने लगती है. वीडियो में बिल्ली को देखकर लोग उसकी इस एंट्री को काफी पसंद कर रहे हैं.

इस वीडियो क्लिप को अबतक 1 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस वीडियो पर ढेरों लाइक्स भी कर रहे हैं और लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं. कुछ लोग तो बिल्ली की एंट्री की ही तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. लोग बिल्ली को लेकर प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं.

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म के एक यूजर को जवाब देते हुए, किंग्सले ने लघु फिल्म हॉल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट किया:

Thank you! I didn't do a making-of, but the ingredients are:

- 1 cardboard box from the recycling

- red and black card from the local art shop

- and then i drew a fancy proscenium arch on some card with watercolours pic.twitter.com/sV6VPXxX8L