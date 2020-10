Diwali की सफाई पर ट्विटर पर हुई Memes और Jokes की बरसात, लोग बोले- 'यह Idea किसका था...'

दीवाली की सफाई (Diwali Ki Safai) पर ट्विटर पर मज़ेदार मीम्स और जोक्स (Diwali Memes And Jokes) बन रहे हैं. घर पर चलने वाले इस सफाई अभियान को लेकर युवा सोशल मीडिया (Social Media) पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं. कई लोगों का सवाल है कि दीवाली पर सफाई का आइडिया किसका है? कई लोगों ने दीवाली की सफाई में बाल मजदूरी को बैन भी करने की बात की है.

दीवाली की सफाई को लेकर मीम्स और जोक्स (Diwali Ki Safai Memes) की बरसात हो चुकी है. लोगों ने ऐसे ट्वीट किए हैं, जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे...

When mom says she'll give jalebi fafda only if you help her in diwali ki safai - pic.twitter.com/ULiTDiT9Qp — jethiya (@kunalgt) October 25, 2020

peacefully reading newspaper in the morning.



Mom :- Aaj Diwali ki safai krwani hai.



Me :- pic.twitter.com/aN1H4Y56AL — || ठंडा-PAY-जल || (@oreoganesh) October 21, 2020

When mom/dad wakes you up for "Diwali ki saaf safai " in the morning. pic.twitter.com/tBrEaQtmyW — आयुष (@Most_Savage_Guy) October 22, 2020

*Diwali ki saaf safai exists*



My mom giving me tasks whole day : pic.twitter.com/yE4BrhGx9l — SR (@iamsagarcastic) October 12, 2020

My mom has got no chills when it comes to "Diwali Ki Safai". #diwalikisafaipic.twitter.com/2JzqJOPhF3 — Rakshanda Vyas (@PulseAndProse) October 23, 2019

Me and my cousins when we do Diwali ki safai pic.twitter.com/7utN94FXPt — dee (@ot7ssi) February 13, 2018

When you are done with

DIWALI KI SAFAI

......... pic.twitter.com/8ZE8vtIh5V — Noob_master_ 26 (@gajleshradesh) October 15, 2019

*flying chappal recieved moment*



Mom : diwali ki safai me help kr wao, ye kaam de rahi hun kr logi na?

Me: .......

mom: bolo?

Me: pic.twitter.com/xQhFqZfsPN — Phunny hai (@PhunnyHai) October 26, 2020

YARR WHO THE HELL CAME WITH THE IDEA OF GHAR KI SAFAI AT DIWALI TIMES, I MEAN GANGA JAL SPRINKLE KRDETE HAIN NA YARR — Ad! (@kaun_aditya) October 22, 2020

No one



My Mom during Diwali ki safai:- pic.twitter.com/ZJLWcJNmqL — MainKiyaanJi (@shalusterr) October 19, 2020

कब है दीवाली 2020?

दीपावली 2020 इस बार 14 नवंबर शनिवार को दिन है. दिवाली का त्योहार पूरे पांच दिनों का त्योहार होता है. धनतेरस, छोटी दिवाली, बडी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और भाई दूज, आते है.

दिवाली 2020 शुभ पूजन मुहूर्तः

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से शाम 7 बजकर 24 मिनट तक

प्रदोष काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 8 बजकर 07 मिनट तक

वृषभ काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 7 बजकर 24 मिनट तक