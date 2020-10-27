Diwali की सफाई पर ट्विटर पर हुई Memes और Jokes की बरसात, लोग बोले- 'यह Idea किसका था...'

Diwali 2020: दीवाली (Diwali) के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं. दीवाली के लिए घर में साफ-सफाई (Diwali Ki Safai) का काम शुरू हो चुका है. घर में माता-पिता ने बच्चों को काम सौंप दिए हैं, जिससे बच्चों में काफी टेंशन हो गई है. जिनकी हाइट लम्बी है, उनको पंखों को साफ और जाले निकालने का काम मिला है और जिम जाने वाले बच्चों को भारी-भारी सामान उठाने का काम मिला है.
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दीवाली की सफाई (Diwali Ki Safai) पर ट्विटर पर मज़ेदार मीम्स और जोक्स (Diwali Memes And Jokes) बन रहे हैं. घर पर चलने वाले इस सफाई अभियान को लेकर युवा सोशल मीडिया (Social Media) पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं. कई लोगों का सवाल है कि दीवाली पर सफाई का आइडिया किसका है? कई लोगों ने दीवाली की सफाई में बाल मजदूरी को बैन भी करने की बात की है.
दीवाली की सफाई को लेकर मीम्स और जोक्स (Diwali Ki Safai Memes) की बरसात हो चुकी है. लोगों ने ऐसे ट्वीट किए हैं, जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे...
When mom says she'll give jalebi fafda only if you help her in diwali ki safai - pic.twitter.com/ULiTDiT9Qp— jethiya (@kunalgt) October 25, 2020
peacefully reading newspaper in the morning.— || ठंडा-PAY-जल || (@oreoganesh) October 21, 2020
Mom :- Aaj Diwali ki safai krwani hai.
Me :- pic.twitter.com/aN1H4Y56AL
When mom/dad wakes you up for "Diwali ki saaf safai " in the morning. pic.twitter.com/tBrEaQtmyW— आयुष (@Most_Savage_Guy) October 22, 2020
*Diwali ki saaf safai exists*— SR (@iamsagarcastic) October 12, 2020
My mom giving me tasks whole day : pic.twitter.com/yE4BrhGx9l
My mom has got no chills when it comes to "Diwali Ki Safai". #diwalikisafaipic.twitter.com/2JzqJOPhF3— Rakshanda Vyas (@PulseAndProse) October 23, 2019
After completing #Diwali ki safai.— AASHISHNAMA (@AASHISHNAMA1) October 20, 2019
Me to mom -: pic.twitter.com/uxvZ0zkPDo
Me and my cousins when we do Diwali ki safai pic.twitter.com/7utN94FXPt— dee (@ot7ssi) February 13, 2018
When you are done with— Noob_master_ 26 (@gajleshradesh) October 15, 2019
DIWALI KI SAFAI
......... pic.twitter.com/8ZE8vtIh5V
*flying chappal recieved moment*— Phunny hai (@PhunnyHai) October 26, 2020
Mom : diwali ki safai me help kr wao, ye kaam de rahi hun kr logi na?
Me: .......
mom: bolo?
Me: pic.twitter.com/xQhFqZfsPN
YARR WHO THE HELL CAME WITH THE IDEA OF GHAR KI SAFAI AT DIWALI TIMES, I MEAN GANGA JAL SPRINKLE KRDETE HAIN NA YARR— Ad! (@kaun_aditya) October 22, 2020
No one— MainKiyaanJi (@shalusterr) October 19, 2020
My Mom during Diwali ki safai:- pic.twitter.com/ZJLWcJNmqL
कब है दीवाली 2020?
दीपावली 2020 इस बार 14 नवंबर शनिवार को दिन है. दिवाली का त्योहार पूरे पांच दिनों का त्योहार होता है. धनतेरस, छोटी दिवाली, बडी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और भाई दूज, आते है.
दिवाली 2020 शुभ पूजन मुहूर्तः
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से शाम 7 बजकर 24 मिनट तक
प्रदोष काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 8 बजकर 07 मिनट तक
वृषभ काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 7 बजकर 24 मिनट तक