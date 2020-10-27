Diwali की सफाई पर ट्विटर पर हुई Memes और Jokes की बरसात, लोग बोले- 'यह Idea किसका था...'

Diwali 2020: दीवाली (Diwali) के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं. दीवाली के लिए घर में साफ-सफाई (Diwali Ki Safai) का काम शुरू हो चुका है. दीवाली की सफाई (Diwali Ki Safai) पर ट्विटर पर मज़ेदार मीम्स और जोक्स (Diwali Memes And Jokes) बन रहे हैं.

Diwali की सफाई पर ट्विटर पर हुई Memes और Jokes की बरसात, लोग बोले- 'यह Idea किसका था...'

Diwali की सफाई पर ट्विटर पर हुई Memes और Jokes की बरसात

Diwali 2020: दीवाली (Diwali) के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं. दीवाली के लिए घर में साफ-सफाई (Diwali Ki Safai) का काम शुरू हो चुका है. घर में माता-पिता ने बच्चों को काम सौंप दिए हैं, जिससे बच्चों में काफी टेंशन हो गई है. जिनकी हाइट लम्बी है, उनको पंखों को साफ और जाले निकालने का काम मिला है और जिम जाने वाले बच्चों को भारी-भारी सामान उठाने का काम मिला है.

यह भी पढ़ें

दीवाली की सफाई (Diwali Ki Safai) पर ट्विटर पर मज़ेदार मीम्स और जोक्स (Diwali Memes And Jokes) बन रहे हैं. घर पर चलने वाले इस सफाई अभियान को लेकर युवा सोशल मीडिया (Social Media) पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं. कई लोगों का सवाल है कि दीवाली पर सफाई का आइडिया किसका है? कई लोगों ने दीवाली की सफाई में बाल मजदूरी को बैन भी करने की बात की है. 

दीवाली की सफाई को लेकर मीम्स और जोक्स (Diwali Ki Safai Memes) की बरसात हो चुकी है. लोगों ने ऐसे ट्वीट किए हैं, जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे...

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

कब है दीवाली 2020?
दीपावली 2020 इस बार 14 नवंबर शनिवार को दिन है. दिवाली का त्योहार पूरे पांच दिनों का त्योहार होता है. धनतेरस, छोटी दिवाली, बडी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और भाई दूज, आते है.

दिवाली 2020 शुभ पूजन मुहूर्तः
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से शाम 7 बजकर 24 मिनट तक
प्रदोष काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 8 बजकर 07 मिनट तक
वृषभ काल मुहूर्त: 14 नवंबर की शाम 5 बजकर 28 मिनट से रात 7 बजकर 24 मिनट तक

Diwali 2020Diwali Ki SafaiDiwali DateDiwali MemesDiwali Jokes
टिप्पणियां

भारत में कोरोनावायरस महामारी के फैलाव पर नज़र रखें, और NDTV.in पर पाएं दुनियाभर से COVID-19 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें.

लाइव खबर देखें:

अन्य खबरें
 