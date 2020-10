वायरल फोटो में बच्चे जो गेम खेलते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको पता है इस खेल का नाम ?

फोटो पोस्ट करने के बाद से ही दीपांशु काबरा को ट्विटर पर ढेरों कमेंट्स और लाइक्स मिल रहे हैं. व हीं, कुछ यूजर्स के बीच तो इस खेल का नाम बताने की बहस छिड़ गई है. सभी लोग इस खेल का नाम बता रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने इस खेल का नाम पोषम्पा बताया है. एक यूजर ने लिखा कि ‘इस खेल का नाम पोषम्पा है और मुझे ये पूरी कविता भी बहुत अच्छे से अबतक याद है.' तो, वहीं किसी यूजर ने कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी कविता ही लिख डाली है. तो एक यूजर ने लिखा, "थैंक यू सर! मैंने आखिरी बार यह खेल 30 साल पहले खेला था. आज बच्चे हमारे समय से बहुत अलग हैं. कई बार, मुझे लगता है कि मैं एक हज़ार साल का हूं."

पोषम पा भई पोषम पा, डाकिये ने क्या किया सौ रूपए की घडी चुराई, अब तो जेल में जाना पडेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा. This is the lyrics of the Game we all played .. Morning nostalgic share .. Have a cheerful day

Thank you sir!

The last I had played this was some 30 years ago. Kids today are very different from our time. At times, I feel I am a thousand years old.