Covid19 के मरीज का इलाज कर लौट रहीं इस डॉक्टर का सोसायटी ने किया स्वागत, देखें वीडियो

पड़ोसियों का इतना प्यार और आदर देखकर डॉक्टर इमोशनल हो गईं और उनके आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. इसके बाद डॉक्टर ने सभी पड़ोसियों को हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद दिया. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस महामारी ने देश दुनिया के डॉक्टर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी है. इस लॉकडाउन के दौरान डॉक्टॉर्स सहित कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी के प्रकोप के बीच जनता को अपनी सेवा दे रहे हैं.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು!



Dr. Vijayashree of Bengaluru received a heroic welcome when she returned home after tending to #COVID19 patients in MS Ramaiah Memorial Hospital.



A big thank you to all the #CoronaWarriors working selflessly on the frontline of this pandemic. We SALUTE you! pic.twitter.com/COHT4KYYE1 — M Goutham Kumar (@BBMP_MAYOR) May 2, 2020

इस वीडियो को बेंगलुरु (Bengaluru) के रहने वाले मेयर एम गौतम (M Goutham Kumar) कुमार ने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही उन्होंने लिखा है कि. एमएस रमैया मेमोरियल अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के बाद घर लौटने पर बेंगलुरु की डॉ. विजयश्री का पड़ोसियों ने इस खास अंदाज में किया स्वागत. इस महामारी के दौरान काम करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को हमारा सलाम.

"Take a bow, Doctor!"

Dr.Vijayashree is serving in MS Ramaiah Hospital, BLR in the Covid ICU. Managed 50+ cases in isolation wards.



She just completed her quarantine & is visiting her parents for few days.



Residents of her society showing their gratitude ????????#CovidWarriorspic.twitter.com/Tor3rm31bl — Girish Alva (@girishalva) May 2, 2020