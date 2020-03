जंगल में दो शेरों से भिड़ गया कुत्ता, हवा में उड़कर ऐसे किया Attack, देखें पूरा Video

Viral Video: शेर (Lion) को जंगल का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है. उसका हर हमला खाली नहीं जाता है. लेकिन इस बार दो शेर एक कुत्ते (Dog Attack On Lions) से डर गए. वो पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है.

जंगल में दो शेर आराम कर रहे थे, तभी उनको एक कुत्ते दिखा तो हमला करने के लिए खड़े हो गए. उतने में कुत्ता भौंकते हुए उनके पास आया है और उचक-उचककर शेर को डराने की कोशिश करने लगा. उसने शेर पर हवा में उड़ते हुए अटैक करने की कोशिश भी की. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका. 18 सेकंड का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आत्मविश्वास एक सुपर पावर है. एक बार जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तो जादू होने लगता है.''

देखें Video:

Self confidence is a super power

Once you start believing in yourself, magic starts happening pic.twitter.com/sB7QyfBv0B