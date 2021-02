कोरोना से ठीक होकर लौटा मालिक, तो देखते ही गले लग गया कुत्ता, IPS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आईपीएस अफसर दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने बड़ा प्यारा सा कैप्शन भी दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ‘# COVID19 के कारण कई दिनों के बाद यह # डॉगी अपने मालिक से मिली. यह पुनर्मिलन दिल पिघलाने वाला है.' इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कैसे मालिक को देखते ही कुत्ता जल्दी से आकर अपने मालिक के गले से लिपट जाता है और उसे प्यार करने लगता है. कुछ ही देर में वह मालिक की गोद में बैठ जाता है.

देखें Video:

This #Doggie met her owner after many days due to #COVID19.

This reunion is simply heart melting...😍 pic.twitter.com/lhkftxSffr