यह कुत्ता अपने दिव्यांग मालिक को 'व्हील चेयर' पर बैठाकर ले जाता है शॉपिंग, वीडियो देख छलक जाएंगे आंसू

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति ब्लू रंग की टी-शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा है और काले रंग का कुत्ता इंसान की तरह अपने दो पैर पर खड़े होकर व्हीलचेयर को पकड़कर मार्केट में चल रहा है. यह वीडियो मार्केट का है क्योंकि आसपास में काफी लोग शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं. तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कुत्ता अपने मालिक को शॉपिंग करवाने निकला है. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि यह कुत्ता दूसरे लोगों को भी देख रहा है यानी को वह अपने मालिक की सुरक्षा को लेकर भी बेहद सतर्क है.

Buitengebieden के द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो को अबतक 29 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं, इस वीडियो को 1 हजार से अधिक लोगों ने लाइक और लगभग 200 से अधिक लोगों ने रीट्वीट किया है. कई यूजर ने डॉगी की काफी तारीफ की है.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा.. कुत्ते बेहद शानदार जानवर होते हैं.

That dog looking around like don't get to close!!!!