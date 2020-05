बत्तख के बच्चों को स्वीमिंग सिखाने के लिए नदी में कूद गया कुत्ता, वायरल हुईं PHOTOS

एक कुत्ता (Dog) का बत्तख (Duck) के बच्चों को तैरना सिखाने की तस्वीरें काफी वायरल हो रही है. इस फोटो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक कुत्ता अपने जान की बिना परवाह किये इन छोटे-छोटे बत्तख के बच्चों को तैरना सिखा रहा है. इस फोटो को वी रेट डॉग्स (We Rate Dogs) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, एक सिंगल पिता के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखना काफी मुश्किलों से भरा होता है.

Here's a heartwarming scene of a single father raising his two pups. Downright awe-inspiring af. 12/10 for everyone pic.twitter.com/hfddJ0OiNR