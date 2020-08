बारिश में ठंड से कांप रहा था आवारा कुत्ता, पास खड़ी महिला ने किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

Ladbible की खबर के अनुसार, महिला की पहचान डुगू एल्मा के रूप में हुई थी. वीडियो में, वह बारिश से खुद को बचाने के लिए एक खाली जगह पर खड़ी थी. वो खड़े-खड़े कुत्ते को ठंड में कांपते हुए देखती है, जिसके बाद वो धीरे से स्कार्फ कुत्ता उढ़ाते देखा गया, जिसने दिल जीत लिया. पिछले साल जनवरी में ऑनलाइन पोस्ट किए गए इस फुटेज ने एल्मा को काफी प्रशंसा और सराहना मिली.

आज सुबह, वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया. उन्होंने लिखा, 'भगवान आपकी संपत्ति को नहीं देखता है, लेकिन वह आपके दिल और कर्मों को देखता है.'

देखें Video:

God does not look at your possessions,

but he looks at your heart & deeds pic.twitter.com/PQqQ5x05RV