कुत्ते ने चुराकर खाया भाई का खाना, नाराज़ हुआ तो माफी मांगने के लिए किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

वीडियो को दो दिन पहले वॉटसन और कीको के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया था. उनके बाद ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो को हर जगह खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में, कुत्ते की मालकिन वॉटसन को डांट लगाती नजर आ रही हैं. वो कहती हैं, 'मैंने तुम्हें एक च्यूवी दी और कीको को एक च्यूवी दी थी. तुमने कीको की भी च्यूवी खा ली. तो तुम्हें अब कीको को क्या कहना चाहिए.'

इतना सुनते ही वॉटसन कीको को गले लगा लेता है. जिस प्रकार वॉटसन ने कीको को गले लगाया, उसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

देखें Video:

a dogs way of saying sorry ( https://t.co/RwX1UbWUwc ) pic.twitter.com/kmfy5qBdGO

इस वीडियो को 24 जून को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 46 हजार से ज्यादा लाइक्स और 11 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'बहुत ही प्यारा वीडियो, देखकर मजा आ गया.' बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी इस वीडियो को शेयर किया. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो गले लगा लें.' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Awwww.

The real benefit of the apology is that hug ! https://t.co/ZItSV1I8xy