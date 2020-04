कुत्ते ने गजब अंदाज में चेहरे पर लगाया मास्क, IPS ने वीडियो शेयर कर लिखा- 'ये कर सकता है तो...' देखें Video

बता दें कि इससे पहले भी लॉकडाउन (Lockdown) के नियम तोड़ने वाले लोगों के लिए आईपीएस पंकज ने नायाब तरीका निकालते हुए वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में सड़कों पर पुलिस की तैनाती के पहले डंडे को सैनेटाइज करते हुए दिखाया गया था. इस वीडियो को शेयर करने के बाद पंकज काफी सुर्खियों में थे.

If he can do it, so can you !



Be safe , keep other people safe .#Covid19Indiapic.twitter.com/G0zWDODQty