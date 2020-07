सूरज की रोशनी के लिए कुत्ते ने निकाली ये खास तरकीब, VIDEO हो रहा वायरल

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ते का बच्चा सुबह के वक्त घर के फर्श पर लेटा हुआ है और खिड़की से आ रही सूरज की किरणों के खाने के लिए बार- बार मुंह खोलकर कोशिश करता है. सिर्फ इतना ही नहीं धूप को पकड़ने के लिए वह जमीन पर पंजे भी मारता है. इस वीडियो को शेयर करते हुइ स्टीफन ने कैप्शन में लिखा, टोनी ने आज धूप की खोज की. और इसे खाने की भी कोशिश कर रहा है. आप इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बात कितनी हद तक सही है

Toni discovered sunshine today. And then she tried to eat it. There's a metaphor in there somewhere pic.twitter.com/njPKxUZhTl

आपको बता दें कि यह वीडियो शेयर होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है. और अब तक इस वीडियो को 7 करोड़ 78 लाख बार देखा जा चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर कई हजार कमेंट भी आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह धूप को अपने पॉकेट में भरने की कोशिश कर रहा है. वहीं एक दूसरे यूजप ने लिखा यह धूप के साथ कितने आराम से कारपेट पर खेल रहा है.

Still haven't properly unpacked the office/studio space so it's kinda turned into a dumping ground ????. Toni's not really supposed to be in here but I feel she's lowkey obsessed with the sensation of carpet under her paws? She'll be big mad when it gets replaced with hardwood ???? pic.twitter.com/69uHcdO4VO