COVID-19 का शिकार हुआ था शख्स, तीन महीने से अस्पताल के गेट पर मालिक का इंतजार कर रहा है कु्त्ता

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सात साल का जिओ-बाओ (कुत्ते का नाम) चीन के वुहान ताइकंग अस्पताल में तीन महीने तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा, जब जिओ-बाओ के मालिक के बारे में पता लगाया गया. तो पता चला कि कुत्ते के मालिक को COVID-19 संक्रमण होने के बाद इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था. लेकिन एडमिट होने के 5 दिन के अंदर ही मालिक की मौत हो गई थी. जैसा कि आपको पता है पिछले साल कोरोनावायरस का सबसे पहला केस चीन के वुहान में ही मिला था.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19 7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

जिओ-बाओ इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका मालिक अब वापस नहीं आएगा. अपने मालिक का यह वफादार कुत्ता रोजाना हॉस्पिटल के लॉबी में उसका इंतजार करता था. ह़ॉस्पिटल के स्टॉफ रोजाना उसे वहां खड़ा देखकर उसके लिए एक खास जगह रख दी गई ताकि उसे वहां आराम से खाना भी दिया जा सके. कुत्ते को इस तरह से इंतजार करता देख, वहीं पास के बिल्डिंग में सुपरमार्केट चलाने वाली एक महिला ने इस कुत्ते की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ले ली. लेकिन यह कुत्ता उस महिला का पास रहने के बजाय हॉस्पिटल के गेट पर खड़े दिखता था.

डेली मेल के मुताबिक, वू क्यूइफ़ेन (हॉस्पिटल में काम करने वाला एक शख्स) ने कहा, "मैंने पहली बार अप्रैल के महीने में इस कुत्ते को हॉस्पिटल के गेट पर बैठे देखा. इसे देखते ही मैंने इसे 'जिओ बाओ' के नाम से बुलाया. बाद में जब मैंने इसे रोजाना हॉस्पिटल के गेट पर देखा, उसके बाद मैंने पता किया आखिर माजरा क्या है? फिर पता चला कि जिओ-बाओ के मालिक की मौत कोरोनावायरस से हो गई थी. लेकिन इस बात से पूरी तरह से अनजान जिओ-बाओ रोजाना अपने मालिक का इंतजार करता है.

जिओ-बाओ की जब पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कि गई. लोगों ने इमोशनल होकर कमेंट किये.

हॉस्पिटल के स्टॉफ के मुताबिक कई बार जिओ-बाओ को दूसरी जगह ले जाया गया. ताकि इसकी अच्छे से देखभाल हो सके. लेकिन यह बार-बार हॉस्पिटल के गेट पर ही बैठा दिख जाता है.

Staff said Xiao Bao refused to leave. Even when they deliberately dropped him off somewhere far away, he would make his way back to Taikang Hospital and patiently wait for his owner pic.twitter.com/204kAG9eEi