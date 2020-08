टीवी पर मैच देख रहा था कुत्ता, खुशी से हवा में उछला और गिर गया नीचे... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता अपनी मालिक के साथ सोफे पर बैठकर मैच देख रहा होता है. जैसे ही कमेंटेटर चिल्लाता है तो पहले वो थोड़ा पीछे हटता है. फिर जैसे ही मैच में खुशी का मौका आता है तो वो भी उछलकर सोफे से नीचे गिर जाता है. पास में बैठी महिला जोर-जोर से हंसने लगती है.

रेक्स चैपमैन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हम सभी स्पोर्ट्स को काफी मिस कर रहे हैं. लेकिन उतना नहीं, जितना यह कुत्ता कर रहा है.'

देखें Video:

We all miss sports. But maybe not as much as this good boy.



Dogs, bruh... pic.twitter.com/PInjrYOUhF — Rex Chapman (@RexChapman) July 30, 2020

रेक्स चैपमैन ने इस वीडियो को ट्विटर पर 31 जुलाई को शेयर किया था, जिसके अब तक करीब 4 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 13 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने भी यह मजेदार वीडियो शेयर किया है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

He reminds me of my sister's Maltipoo, and we affectionately call her “Klutzmille”. pic.twitter.com/cctSIFwTVi — N.V. Mara Czarnecki (@Nickidewbear) July 30, 2020

This good boy misses hockey! pic.twitter.com/PWnjkvNeQw — DianaJ (@DianaJ2017) July 30, 2020

Somebody just hit the game winning shot to get the doggie to leap out of his seat like that. — Lorenz Denner (@LDCubsHawks) July 30, 2020