दिल्ली में बाइक पर सवार कुत्ते ने पहना हेलमेट, फोटो हुई वायरल, लोग बोले- 'ट्रैफिक पुलिस का खौफ...'

नए ट्रैफिक रूल्स (Motor Vehicles Act) आने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स और जोक्स बन रहे हैं. इस बीच एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दिल्ली में एक बाइक पर सवार कुत्ता हेलमेट पहने हुए दिखाई दिया.

इस शानदार तस्वीर में दिख रहा है कि दिल्ली में एक कुत्ता बाइक पर बैठा है और उसका मालिक बाइक चला रहा है. वो पीछे हेलमेट पहनकर बैठा है. बता दें, ये तस्वीर 4 साल पुरानी है. फोटो पहली बार 2015 में शेयर की गई थी. नए ट्रैफिक रूल्स आने के बाद इसे फिर शेयर किया जा रहा है.

ट्विटर यूजर प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने इस तस्वीर को शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ''मेरी सबसे मन पसंद तस्वीर. दिल्ली के इस कुत्ते की. ये डॉग कितना अच्छा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जागरुकता फैलाने के लिए जरूर इस तस्वीर का इस्तेमाल करना चाहिए.''

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रेरणा के इस सुझाव का समर्थन किया. लोगों ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दीं. ट्विटर यूजर हिमांशु गुप्ता ने लिखा, ''किसी ने ये तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा था, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का खौफ.''

Beautiful. @RaoKavitha@Khaleeqrahman & @uthagainstspeed - we should use this image for the on going campaign to promote crash helmet use. https://t.co/HDWdMFF4DZ — Dr Andrew Fleming (@Andrew007Uk) October 19, 2019

Loved it — Suvendu K Panda (@suvendupanda45) October 20, 2019

It's love for the companion and family which is driving towards safety and rules.

Delhi walon ke pass paise aur contacts ki kami nahi hai. — Kunal (@kunalone) September 6, 2019

Somebody shared this pic with a caption

*Delhi mei traffic police ka Khauf* @dtptraffic@DelhiPolicepic.twitter.com/Lz9m1AXTko — Himanshu Gupta (@gupta_iitdelhi) September 5, 2019

बता दें, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक चालान में काफी बढ़ोतरी की गई है. राजधानी दिल्ली में इस साल सितंबर के महीने में पिछले साल के मुकाबले यातायात के उल्लंघन में 66 प्रतिशत की गिरावट आई है.