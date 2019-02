अगर आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 'बाजीराव-मस्तानी' (Bajirao-Mastani) के गाने 'मल्हारी' (Malhari) गाने पर डांस कर रहे हैं तो ये बिलकुल गलत है. इंटरनेट पर ये वीडियो किसी यूजर ने अपलोड किया है. यूजर ने मल्हारी गाने में मैशअप बनाकर अपलोड किया है. जिसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की जगह डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की फोटो लगा दी है. गाने में ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ही परफॉर्म कर रहे हैं. ट्रंप (Donald Trump) की फोटो को बहुत ही शानदार तरह से मोर्फ किया गया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलवामा आतंकी हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप: भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक स्थिति

ट्विटर अकाउंट ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- "Peshwa Warrior Trump", वीडियो को करीब 4 लाख बार देखा जा चुका है. 2 हजार से ज्यादा टि-ट्वीट्स मिल चुके हैं. वीडियो आते ही वायरल हो गया. ट्रंप को पसंद करने वाले और बॉलीवुड लवर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. लोग ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं.

अमेरिका: ट्रंप ने 35 दिन के शटडाउन के बाद की समझौते की घोषणा, साथ ही दी यह चेतावनी...

This is great!

This one is just funny. Enjoy! https://t.co/MOUiJeQQmq