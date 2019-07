कश्मीर पर दिए बयान को लेकर ट्रोल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, Memes हो रहे हैं वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कश्मीर को लेकर अपने मध्यस्थता वाले बयान पर ट्रोल किए जा रहे हैं. ट्रंप के दावे को भारत द्वारा खारिज किए जाने के बाद लोग उन पर मीम्स (Donald Trump Memes) बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस चौंकाने वाले दावे से इनकार किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था. और इसके बाद लोगों ने ट्रंप को ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और समय-समय पर उन पर बने मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं. लेकिन इस बार लोग मीम्स बनाने के साथ ही ट्रंप के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने वाले कौन होते हैं? खैर लोगों को मीम्स बनाकर उन्हें ट्रोल करना में हमेशा की तरह मजा आ रहा है. खुद ही देख लिजिए ---

Donald trump has been named as universal liar of the year Great news for US #Trump #POTUS pic.twitter.com/95QDffOVu3

"Modi, everyone knows that I lie, ur govt refuted my statement, US lawmakers apologised to India for my statement, still Rahul Gandhi is questioning u? Why?"



"Wo bhi aapke wala maal hi phoonkta hai Trump bhai."



"Oho! Tabhi mai sochu." pic.twitter.com/QVU3nIa688