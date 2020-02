डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया के 5 Viral Videos, फावड़ा चलाने से लेकर देखा पंजाबी डांस

Donald Trump India Visit: भारत में करीब 36 घंटे की यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) मंगलवार रात अमेरिका के लिए रवाना हो गए. उनकी इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनका शुक्रिया अदा किया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump), पुत्री इवांका (Ivanka Trump), दामाद जेरेड कुश्नर और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आये थे. इस दौरे में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) की खूब चर्चा रही. ट्विटर पर भी मेलानिया ट्रंप ट्रेंड में रहीं. लोगों को उनका ड्रेसिंग सेंस खूब पसंद आया. उनके भारत दौरे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

सिर पर मटका लेकर डांस कर रही थीं महिलाएं

पहला वायरल हुआ: देखा सिर पर मटका लिए महिलाओं का डांस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अहमदाबाद पहुंचे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. गुजराती फोक डांसर्स (Gujarati Folk Dancers) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) के आगमन पर प्रस्तुति दी. मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने गुजराती लोक नृत्य का आनंद लिया.

दूसरा वायरल वीडियो: चलाया गांधी जी का चरखा

यात्रा के दौरान ट्रंप महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) पहुंचे. साबरमती आश्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया (Melania Trump) के साथ चरखा चलाया. उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी मौजूद थे.

पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से चरखा चलवाया

तीसरा वायरल वीडियो: फावड़ा चलाकर लगाया पौधा

प और मेलानिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे तथा बापू के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पत्नी मेलानिया (Melania Trump) के साथ राजघाट के परिसर में पौधा भी लगाया.

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने राजघाट में पौधा लगाया

चौथा वायरल वीडियो: सरकारी स्कूल में पहुंच की बच्चों से बात

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) दिल्ली के एक सरकारी स्कूल (Sarvodaya Senior Secondary School) पहुंचीं. उत्साहित छात्रों ने मेलानिया को माला पहना कर और उनके माथे पर टीका लगा कर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया. उनको बच्चों के साथ बातचीत करते भी देखा गया.

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी पहुंची सरकारी स्कूल

5वां वायरल वीडियो: मेलानिया ट्रंप ने देखा पंजाबी डांस

मेलानिया के लिए स्कूल में पंजाबी गाने पर लड़कियों ने डांस परफॉर्म किया. जैसे ही पंजाबी गाना बजा तो एक बच्चा खड़ा हो गया और डांस करने लगा. पीछे मुड़कर मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) डांस का आनंद लेने लगीं. बच्चे का डांस देखकर वो भी तालियां बजाने लगीं.