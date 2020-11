राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने लोगों से की वोट की अपील, लोगों ने उड़ाया मजाक

कुछ मिनट के अंदर ही ट्वीट को हटा लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया से कोई नहीं बच सकता. खासकर वो जो डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा हो. कुछ घंटों के भीतर, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया और बताया कि उन्होंने इलेक्शन डे की जगह अगले हफ्ते ट्वीट को शेड्यूल किया था.

But of course Eric Trump scheduled an Election Day tweet for the wrong week... pic.twitter.com/a4tL0UYRm8 — Rex Chapman (@RexChapman) November 10, 2020

कई लोगों ने उनका मज़ाक बनाना शुरू कर दिया. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर से ट्वीट शेड्यूल किया होगा, जो काफी स्लो होने के लिए चर्चा में रहता है.

Proof Eric Trump is Internet Explorer (yes this is real) pic.twitter.com/YiJaPl6aeN — Bizarre Lazar (@BizarreLazar) November 11, 2020

चुनाव के दिन, एरिक ट्रम्प ने इसी तरह के ट्वीट्स की एक श्रृंखला पोस्ट की थी, जिसमें लोगों से वोट देने का आग्रह किया गया था. इससे अटकलें तेज हो गईं कि मिनेसोटा का ट्वीट शायद एक शेड्यूलिंग त्रुटि थी.

Scheduled post. Someone picked the wrong Tuesday. — Meg Maker (@megmaker) November 10, 2020

फिर भी, ट्विटर एक ऐसी जगह नहीं है जो आसानी से माफ़ कर दे, लोगों ने एरिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ ही घंटे में वो ट्रेंड करने लगे. लोगोंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Now I am not an expert, but I think @EricTrump just told Minnesota to commit voter fraud. pic.twitter.com/5AOOxew1xn — Kyle (@wylekolfe) November 11, 2020

टेलीविजन पर्सनेलेटी पद्मा लक्ष्मी उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने ट्वीट का मजाक उड़ाया था.

Eric Trump is encouraging voting in Minnesota, Mike Pence is sunning in Florida, and Rudy is probably still at the dildo store next to Four Seasons Total Landscaping.



It's time to give up. — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) November 10, 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चुनाव में धोखाधड़ी के अपने आरोपों को रविवार को फिर दोहराया. उन्होंने बिना किसी सबूत के कहा कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई थी और चुनाव धोखे (stolen election) से जीता गया. ट्रंप ने महत्वपूर्ण राज्यों में मतगणना की वैधता पर बार-बार सवाल उठाए हैं. अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को कहा कि देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल में सम्पन्न हुए चुनाव में हार स्वीकार ना करना शर्मिंदगी भरा है.

बाइडन ने पत्रकारों से कहा, ‘‘सच कहूं, तो मुझे लगता है कि यह एक शर्मिंदगी भरी हरकत है....इससे राष्ट्रपति की विरासत को कोई मदद नहीं मिलेगी....विश्व के नेताओं के साथ अपनी बातचीत के बाद मुझे इतना पता है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के लोकतांत्रिक संस्थानों को एक बार फिर मजबूत होता देखा जाएगा.''