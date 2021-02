शराब पीकर शख्स ने पुलिस को कॉल कर बुलाया, बोला- 'आसमान से तारा उतारकर लाओ' और फिर... देखें Video

ऐसा कहा जाता है कि शराब सिर पर चढ़कर बोलती है. आपने ऐसा कई बार सुना होगा. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप समझ भी जाएंगे. शख्स ने शराब पीकर पुलिस को कॉल (Drunk Man Called Police) कर बुलाया और उसने पुलिस को आसमान से तारा तोड़ने (Take Off The Star From The Sky) को कहा. सुनकर पुलिस हैरान रह गई. आईपीएस ऑफिसर पंकज जैन (IPS Officer Pankaj Jain) ने इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.