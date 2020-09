दुबई के कपल ने बुर्ज खलीफा में रखा जेंडर रिवील इवेंट, तेजी से वायरल हो रहा Video

जेंडर रिवील पार्टी कोई नई बात नहीं है. कई सालों से कपल जेंडर रिवील पार्टी रखते हैं, जहां वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं. कुछ लोग इन पार्टीज का काफी विरोध करते हैं. कुछ लोग दिखावा तो कुछ इसे खतरनाक मानते हैं.

अनस और असला मारवाह के यूट्यूब चैनल 'द अनसला फैमिली' पर 7 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. पर्थ नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति के पास स्टंट में बुर्ज खलीफा पर "इट्स ए बॉय" शब्द थे. बुर्ज खलीफा में इस स्टंट का खर्चा 1 लाख डॉलर (73 लाख रुपये से ज्यादा) है. इस वीडियो को दो दिन पहले यूट्यूब पर शेयर किया गया था, जहां टॉवर पर नीली लाइटिंग की गई थीं और काउन्टडाउन के बाद 'इट्स ए बॉय' लिखा था.

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के अब तक 1.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

देखें Video:

इस वीडियो पर कई रिएक्शन्स आ रहे हैं. लेकिन सभी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं रही हैं, जबकि वीडियो को YouTube पर 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया. कई लोगों ने जेंडर रिवील पार्टी की खूब आलोचना की.

Syrians are displaced internally, displaced externally, in squalid camps and under trees, hungry, in need of aid, food, baby milk and medical supplies and treatment and the son of former Syrian Coalition member spends $95,000 on a gender reveal party. Disgustingly shameful. https://t.co/r1aXZkyoUk