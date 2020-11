जंगल में अपने बच्चों के साथ घूम रही थी बाघिन, जैसे ही आंखों पर मारी लाइट तो हुआ कुछ ऐसा... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बाघिन कार से दूर चली जाती है. उसके आस-पास शावक घूम रहे होते हैं. जैसे ही वो फील्ड डायरेक्टर को शूट करते हुए देखती है तो वो शावक के साथ उनके करीब आ जाती है. कुछ देर वहीं रहने के बाद वो वापिस चली जाती है.

वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी रमेश पांडे ने कल ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह देखने लायक था. उन्होंने क्लिप साझा करते हुए लिखा, 'फील्ड डायरेक्टर द्वारा दुधवा टाइगर रिज़र्व में शावकों के साथ बाघिन की शानदार और सुंदर कैप्चर. देखने लायक वीडियो है.'

देखें Video:

Brilliant and beautiful capture of tigress with cubs in Dudhwa Tiger Reserve by Field Director. A worth watch. @ntca_india@UpforestUppic.twitter.com/1maLjD13K7