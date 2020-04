ट्विटर पर लॉकडाउन में मिलने की प्लानिंग कर रहे थे दोस्त, पुणे पुलिस ट्वीट कर बोली- 'हमें भी शामिल करो...'

पुणे के रहने वाले पार्थ और जग्गू ने लॉकडाउन के बाद मिलने का सोचा था लेकिन लॉकडाउन 2.0 लागू होने की खबर सुनते ही उन्होंने ट्विटर पर कुछ इस अंदाज में अपना रिएक्शन दिया. जग्गू ने पार्थ से पूछा कि 'क्या अब हम लोग मिल सकते हैं? तो पार्थ ने जवाब दिया 3 मई तक तो नहीं हो पाएगा. इंद्ररजीत ने कहा कि उससे पहले भी मिल सकते हैं? तो इस पर पार्थ ने कहा कि नहीं हो पाएगा. दोस्तों के बातचीत के बीच पुणे पुलिस ने भी अपना रिएक्शन देते हुए रिट्वीट किया.

3rd May tak nahi hoega sorry — Parth (@ParthEkal) April 14, 2020

We'll meet uske pehele kabhi toh — jaggu (@jaggu__4) April 14, 2020

Jaggu we can meet right now. You stay 1 street across. Tu bol fkta kadhi — Parth (@ParthEkal) April 14, 2020

पुणे पुलिस ने लॉकडाउन को याद करते हुए ट्वीट करते हुए पूछा, हम भी आपके प्लान में शामिल होना चाहते हैं? और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका साथ लंबे समय तक देंगे. आगे उन्होंने मराठी में लिखा 'तुमी सांगा फेक कुत्थे की कढ़ी'.

Hey! Even we'd like to join and give you company for longer! Tumhi saanga fakt kuthe ani kadhi? https://t.co/TnJOROnmgy — PUNE POLICE (@PuneCityPolice) April 14, 2020

पुणे पुलिस के इस मजाकिया ट्वीट को 14,500 से अधिक 'लाइक' और 3,000 'रीट्वीट' मिल चुके हैं. कई लोगों ने पुलिस की इस चेतावनी वाली अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग फनी इमोजीस के साथ पुणे पुलिस के इस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं.

Ahahaha a good 1.30 am laugh this was ???? @PuneCityPolice Hahahaha — Mumbai Ki Rani (@mymalishka) April 14, 2020

Hahhaa..This is hilarious. Person behind this handle is wittiest. Bhaaaari — quarantined sawaj (@Sawaj88) April 14, 2020

गौरतलब है कि कोरोनावायरस का कहर भारत में लगातार जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों की संख्या 12,380 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना से अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 1489 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं. वहीं, अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे के भीतर बुधवार को करीब 2,600 लोगों की मौत हो गई जो किसी भी देश में इस संक्रामक रोग से मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है. अमेरिका के जॉन्स हॉप्किन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, 24 घंटे में 2,569 लोगों की मौत हुई. इसके साथ ही अमेरिका में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 28,326 पहुंच गई है जो किसी भी देश के मुकाबले मृतकों की सबसे अधिक संख्या है.