रामलीला के दौरान बजा पंजाबी गाना तो भांगड़ा करने लगा रावण, लोग बोले- 'वाह, क्या स्वैग है...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर रावण के किरदार में शख्स खड़ा है और लोग नीचे बैठकर रामलीला का आनंद ले रहे हैं. तभी एक पंजाबी गाना शुरू हो जाता है. शख्स अपने किरदार को भूल हाथ उठाकर भांगड़ा करने लगता है. उसको डांस करते देख दर्शक भी झूम उठे और रामलीला भूल वो भी डांस करने लगे. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए.

इस वीडियो को ट्विटर के साथ-साथ फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है. दो ही दिन में इस वीडियो के लाखों व्यूज हो चुके हैं. कई लोगों ने मज़ेदार कमेंट किए हैं.

