इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ से गिरी कॉफी तो खुद लगाया पोछा, वीडियो हुआ VIRAL

Dutch Prime Minister Mark Rutte: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है. डच के प्रधानमंत्री मार्क रट ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है. पीएम मार्क रट के हाथ से कॉफी गिर गई तो उन्होंने खुद पोछा लगा दिया. आस-पास खड़े लोग देखते रह गए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है. पीएम केबिनेट की मीटिंग के लिए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे. उस वक्त उनके हाथ में कॉफी का ग्लास था. जैसे ही वो सेक्यूरिटी चेक के पास पहुंचे तो हाथ से ग्लास गिर गया और कॉफी बिखर गई.जिसके बाद पीएम मुस्कुराए और क्लीनर के हाथ से वाइपर ले लिया और खुद ही साफ करने लगे. जिसको देख सभी हैरान थे. लेकिन पीएम के चेहरे पर बिलकुल शिकन नहीं आई. वो मुस्कुरा रहे थे और सभी को कमफर्टेबल रखा. सभी उनको देख काफी खुश थे. उन्होंने हाथ में कपड़ा भी लेकर रखा था. जहां वो छोटे-छोटे दागों को भी साफ कर रहे थे. पीएम मार्ट रट का ये अवतार लोगों का काफी पसंद आया और उनकी काफी तारीफ हो रही है.





Question: what would the president or prime minister of your country do if he/she would accidentally drop a cup of coffee?