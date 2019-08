चील ने नदी में घुसकर किया मछली का शिकार, किनारे पर जाते ही किया ऐसा... देखें VIDEO

यूएस के सेंट क्रोइंक्स नदी में अजीबोगरीब चीज देखने को मिली. एक चील ने नदी के अंदर घुसकर मछली का शिकार किया. वहां खड़े लोग भी देखकर हैरान रह गए. सभी ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था. जिसने लोगों का ध्यान खींचा. चील नदी में तैर रही थी और किनारे पर पहुंच रही थी. पहली नजर में लोगों को लगा कि चील जख्मी है. लेकिन जब वो किनारे पर पहुंची तो लोगों ने देखा कि वो जख्मी नहीं बल्कि मछली का शिकार करने नदी में उतरी थी.

डेन गॉफ ने इस पूरे वीडियो को देखा और इसे रिकॉर्ड किया. उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा- 'हमें लगा कि चील नदी में जख्मी है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. लेकिन वो जख्मी नहीं थी.' उन्होंने ये ट्वीट 15 अगस्त को किया था. चील नदी में इसलिए तैर रही थी क्योंकि उसके हाथ में मछली थी और ज्यादा भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पा रही थी. वो किनारे पर पहुंची और मछली को तड़पते देखा तो लोग हैरान रह गए.

देखें VIDEO:

Thought we saw an injured bald eagle on the St. Croix River tonight. He wasn't injured #wow pic.twitter.com/APvQEr1HrX

चील के शिकार को देखकर डेन गॉफ ही नहीं डरे बल्कि ट्विटर पर भी लोग हैरान रह गए हैं. इस वीडियो के अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इस ट्वीट के 50 हजार से ज्यादा लाइक्स और 13 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा- 'प्रकृति मेंटल हो चुकी है...' अन्य ने लिखा- 'ये वाकई सबसे शानदार है.' एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- 'बहादुरी से उस मछली को डूबने से बचाया.'

No, this is about one hour later. Fish was half eaten.. :) pic.twitter.com/8uPy8PsLxN