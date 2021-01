दिल्ली में आया भूकंप, तो सोशल मीडिया पर हुई Memes की बरसात, लोग बोले- 'अब तो आदत सी हो गई है...'

वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिल्ली में बार-बार आने वाले भूकंप का मजाक उड़ाना शुरु कर दिया. यूजर्स ने बिना समय बर्बाद किए सोशल मीडिया पर फनी मीम्स शेयर करने शुरु कर दिए. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर #Earthquake ट्रेंड भी करने लगा. आइए नजर डालते हैं, किस तरह लोगों ने दिल्ली में बार-बार आने वाले भूकंप का मज़ाक उड़ाया है...

#Delhi hit with a low intensity #earthquake of 2.8 magnitude



Delhi people be like pic.twitter.com/wWZB6emSPi — Shalini Bajpai😷 Stay Safe (@sbajpai2811) January 28, 2021

new delhi rlly be trending #earthquake every other day like bro u ok ? 😭 — luna (@blackpinkvcr) January 28, 2021