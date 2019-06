Eid al-Fitr: भारत-पाकिस्तान ने एक दूसरे को दी मिठाई, जवानों ने बॉर्डर पर ऐसे मनाई ईद

Eid al-Fitr: दुनियाभर में आज उत्साह के साथ ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बाकी हिस्सों में भी ईद 5 जून (Eid Date) को मनाई जा रही है. बता दें, रमजान का महीना 30 दिनों तक चलता है. लेकिन इस बार 5 जून को ईद होने पर रमज़ान का महीना सिर्फ 29 दिन का ही रहा. वहीं, साल 2018 में ईद 16 जून को मनाई गई थी. भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जवानों ने ईद की खुशियां बांटी. पाकिस्तान और भारत के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई दी और ईद की बधाई दी. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. अटारी-वाघा बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों ने एक-दूसरे को ईद के मौके पर मिठाई दी.

Attari-Wagah Border: Border Security Force personnel exchange sweets with their Pakistani counterparts on the occasion of #EidUlFitr today. pic.twitter.com/QxvpLzxK2D