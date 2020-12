स्टेज पर अंकल-आंटी ने रणबीर कपूर के गाने पर किया धमाकेदार डांस, लोग बजाने लगे सीटियां - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले कपल रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म 'संजू' के गाने 'मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया...' पर शानदार डांस किया. दोनों साथ में एक जैसे स्टेप्स करते दिखे. फिर दोनों ने अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय के गाने 'जोर का झटका..' पर धमाकेदार डांस किया. उनके डांस को देख लोग भी सीटियां बजाने लगे. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 9 दिसंबर की रात को शेयर किया था, जिसके अब तक 12 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, किसी ने उनको शानदार कपल बताया, तो किसी ने उनकी डांस की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'जीना इसी का नाम है...' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'वाकई शानदार कपल, डांस भी बेहतरीन था.'

Mood entirely changed, thank you for sharing sir