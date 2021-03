बुज़ुर्ग कपल ने शानदार अंदाज़ में किया समुद्र में एन्जॉय, IPS बोला - असली मर्द वही, जो... - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स समुद्र किनारे एक कुर्सी लगाता है और पत्नी को बैठा देता है. फिर वो मग से उन पर पानी डालता है और नहलाता है. वहीं आस-पास युवा लोग भी एन्जॉय कर रहे हैं.

आईपीएस ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रियल मेन हमेशा अपने साथी के लिए सम्मान, समर्थन और देखभाल करते हैं. हमेशा.'

देखें Video:

दीपांशु काबरा ने इस वीडियो को 28 फरवरी की सुबह शेयर किया था, जिसके अब तक 32 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन पर लोगों ने बुजुर्ग कपल की खूब तारीफ की है और इस वीडियो को बहुत खूबसूरत बताया है. एक यूजर ने लिखा, 'इस बुजुर्ग कपल ने बता दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती. प्यार कभी नहीं मरता.'

somehow we understand respecting our partner in old age...... why not start doing it from day one. — Bhumika Trivedi (@bhumika_writer) February 28, 2021

this old couple shows us that love has no age and love never dies — Happy Kukreja (@HappyKukreja3) February 28, 2021