प्यासे कुत्ते को बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसे पिलाया पानी, लोग बोले- 'भगवान कर्म देखता है, वसीयत नहीं...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिला रहा है. पानी खत्म होने के बाद व्यक्ति फिर नल की तरफ बढ़ता है और हाथ में पानी लेकर फिर उसके पास पहुंच जाता है. कुत्ता तब तक वहां से नहीं जाता, जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए शानदार कैप्शन लिखा, उन्होंने लिखा, 'इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं. ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 21 जुलाई की सुबह शेयर किया, जिसके अब तक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो बहुत प्यारा लग रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

well said @susantananda3 ji, "इंसानियत दिल में होती है हैसियत में नहीं".. this senior citizen in video has a golden heart.

. Thank you for showing this first thing in morning.