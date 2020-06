पोती के सामने दादी ने खेला ऐसा खेल, देखते ही जोर-जोर से हंसने लगी बच्ची... वायरल हुआ ये Cute Video

वीडियो में महिला पोती के साथ पत्थर के साथ खेलती दिखी. जिसको देखकर पोती इतनी रोमांचित हो गई कि वो जोर-जोर से हंसने लगी. दादी ने पोती के सामने पत्थर के साथ कई तरह के कारनामें किए. वो पोती को बताना चाह रही थीं कि वो बचपन में ऐसे खेला करती थीं.

वीडियो पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा, 'क्यों बच्चों को अपने दादा-दादी के साथ वक्त बिताना चाहिए.'

देखें Video:

Why kids should spend time with their grand parents too.. #familypic.twitter.com/l2UZSFj5sx — Raj #StayHomeStaySafe (@AndeDursu) June 19, 2020

इस वीडियो को 19 जून को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 21 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर यूजर्स को ये वीडियो काफी पसंद आया. लोगों ने दादी की जमकर तारीफ की और बच्चों को अपने दादा-दादी के साथ रहने को कहा. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Hey I know this game. My mom showed me.



And later I came to know almost every house in the Rural area of Odisha plays this game. — Pragyan (@PrangyavitSahu) June 19, 2020

Plz care for grand parents!! They the most beautiful gift we get ! I just lost my grandma , I know the value ! They like real diamonds! Salute to all grandparents. — Imran Ashraf (@immiiAsh) June 19, 2020

Lovely. I played it with my nani. Thanks for sharing. Reminded me to play all over again with my son. — Dr.G.O.D. (@DrGariiMis) June 19, 2020