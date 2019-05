लोकसभा चुनाव में हार के बाद एक्ट्रेस मुनमुन सेन का Video हुआ वायरल, बोलीं- 'सभी को लगता है...'

देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ‘प्रचंड लहर' पर सवार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, हिंदू गौरव और ‘नये भारत' के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है. भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल उसके सहयोगी लगभग 350 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रहे है. एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में 336 सीटों पर विजय हासिल की थी. बीजेपी ने बंगाल में भी शानदार परफॉर्म किया है. पश्चिम बंगाल में भी मोदी लहर दिख रही है और भाजपा राज्य की 42 सीटों में से 18 पर आगे चल रही है जबकि तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर आगे है. कांग्रेस दो सीटों पर बढ़त बनाये हुए है.

आसनसोल (Asansol) में केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (abul Supriyo) ने तृणमूल उम्मीदवार (Trinamool Congress Candidate) मुनमुन सेन (Moon Moon Sen) पर करीब 1.46 लाख मतों की बढ़त हासिल कर ली है. मुनमुन सेन हार देखकर दुखी हो गईं. केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से हारकर उन्होंने कैमरे के सामने दुख प्रकट किया. जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बाबुल सुप्रियो बढ़त बनाए हुए हैं. आप क्या कहना चाहती है? इस पर मुनमुन सेन ने कहा- 'जो बाकियों को लगता है वही मुझे लगता है. बहुत दुख हो रहा है... दुख, क्योंकि काउंसलिंग अच्छा नहीं जा रहा है.' सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है.

