नदी किनारे पानी पी रहे हाथी को बत्तख ने किया परेशान, हाथी ने उठाया पैर और फिर.. देखें Video

हाथी को बार- बार उछलता देख बत्तख पीठ से उतर जाती है लेकिन वह वापस हाथी के पीठ पर बैठने की कोशिश करती है, सिर्फ इतना ही नहीं बत्तख, हाथी को परेशान करने के लिए हाथी के इर्द- गिर्द घुमने लगती है. और हाथी को पानी पीने नहीं देती है तभी हाथी अपने पीछे वाले दोनों पैर उठाकर बत्तख को मारने की कोशिश करता है. लेकिन बत्तख ने भी आज ठान ली थी कि आज हाथी को शांति से पानी पीने नहीं देगी इसलिए वह कभी उसके पीठ पर तो कभी उसके मुंह के सामने आ जाती है. इस वीडियो को देखकर एक चीज तो साफ है कि बत्तख कैसे भी करके के हाथी को नदी का पानी नहीं पीने देना चाहती है.

When the duck had an elephantine guts👍 pic.twitter.com/TOYbv1LxsM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 10, 2020

आपको बता दें कि इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. और इस वीडियो को लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस वीडियो को अब तक 21 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं इस वीडियो पर 400 से अधिक रिट्वीट और 2 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. और इसी का नतीजा है कि इस पर तरह- तरह के कमेंट आ रहे है. सिर्फ इतना ही नहीं शेयर के कुछ देर के अंदर ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आखिर लड़ाई पहले किसने शुरु की?

