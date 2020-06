दोस्त को पानी में फेंकने के लिए छोटे हाथी ने की ऐसी शरारत, पीछे से मारा धक्का और फिर... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो हाथी नदी किनारे खेल रहे होते हैं. तभी हाथी के बच्चे ने हाथी को पीछे से धक्का दे दिया, जिसके बाद वो पानी में गिर गया. गिराने के बाद हाथी का बच्चा किनारे पर उसके देखने पहुंचा और नदी में कूदा हाथी उसकी तरफ सूंड देने लगा. यह वीडियो दो साल पुराना है. लेकिन इसे फिर शेयर किया गया है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'शरारती खेल में, हाथी के बच्चे से कोई नहीं जीत सकता.'

इस वीडियो को आज सुबह शेयर किया गया है, जिसके अब तक 45 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

And always when mom is not around to see