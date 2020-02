पानी का फव्वारा देख जमीन पर लेट गया हाथी, फिर पानी बचाने के लिए किया ऐसा... देखें Viral Video

हाथी को सबसे समझदार और खुशमिजाज जानवर कहा जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. गार्डन में पानी छोड़ा गया था, पानी के फव्वारे को देखकर हाथी इतना खुश हो गया कि जमीन पर लेटकर पानी का मजा लेने लगा. ट्विटर पर इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है.

युजवेंद्र चहल के पास आकर लड़की ने किया ऐसा डांस, देखते ही भागा क्रिकेटर, 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

28 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी पानी के फव्वारे के पास जाता है और जमीन पर लेटकर लोट मारने लगता है. अपने शरीर को पूरा गीला करने के बाद वो पानी को बचाने के लिए वो उसके ऊपर बैठ जाता है. ये मजेदार वीडियो को ट्विटर पर खूब पसंद किया जा रहा है.

पाक महिला क्रिकेटर ने हाथ में बल्ला लेकर किया ऐसा, लोग बोले- 'आग लगा दी...' देखें Viral Video

वीडियो शेयर करते हुए सुशांत ने कैप्शन में लिखा, ''हाथी को न सिर्फ सबसे समझदार जानवर माना जाता है बल्कि उसे सबसे चंचल जानवर भी माना जाता है. स्प्रिंकलर तोड़ने के बाद हाथी ने शानदार वक्त बिताया.''

पाक क्रिकेटर उमर अकमल की अंग्रेजी का फिर उड़ा मजाक, जमकर हुए Troll, लोग बोले- 'इतनी खतरनाक इंग्लिश...'

देखें Video:

Elephants are not only one of the most intelligent animal but have found them to be incredibly playful. After breaking the sprinkler, this rescued elephant is having a time of his life. pic.twitter.com/HxVCMpkvL1